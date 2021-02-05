حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 5 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الجمعة، لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًامن المهم أن تتجنب أي جدال في مجال عملك اليوم، رغم أنك جاد وصادق في عملك إلا أن النجاح يحتاج للوقت والمثابرة والاجتهاد أكثر من ذلك.

عاطفيًا

من المهم أن تتحكم في تقلبات مزاجك مع شريكك، وإذا كنت لا تستطيع فحاول أنت الابتعاد عنه وقت عصبيتك حتى لا تتعرض علاقتكما للخطر.

صحيًا

أنت سريع الغضب هذه الفترة، مزاجك غير ثابت، تحتاج لعمل تغير أو «نيولوك» لشكلك؛ لأن ذلك سوف يؤثر على نفسيتك ويغيرها للأفضل.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.