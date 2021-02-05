حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 5 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الجمعة 5 فبراير، لبرج الحمل، والذى جاء على النحو التالي:مهنيًا: قد تتلقى دعوة لإجراء مقابلة في مكان كنت تتمنى العمل به، أو تتلقي بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل، استغل الفرص لتطوير حياتك المهنية.

عاطفيًا: قد تعيش حالة من الخلافات بينك وبين الحبيب نتيجة سوء تفاهم، إذا كان يستحق فحاول أن تصلح الأمور بينكما قبل فوات الأوان.

صحيًا: تشعر بزيادة في وزنك هذه الفترة، لذلك لا تفرط في تناول الطعام واعمل على إنقاص وزنك باتباع نظام غذائي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

