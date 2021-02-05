حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 5 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًاقد تتلقى دعوة لاجراء مقابلة في مكان كنت تتمنى العمل به، أو تتلقي بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل، استغل الفرص لتطوير حياتك المهنية.عاطفيًاقد تعيش حالة من الخلافات بينك وبين الحبيب نتيجه سوء تفاهم، إذا كان يستحق فحاول أن تصلح الأمور بينكم قبل فوات الآوان.صحيًاتشعر بزيادة في وزنك هذه الفترة، لذلك لاتفرط في تناول الطعام، وحاول إنقاص وزنك باتباع نظام غذائي.

برج الثور

مهنيًا

من الممكن أن تتعرض لخسارة بسيطة، كن حذر بشأن وضعك المادي والعملي هذه الفترة.

عاطفيًا

إذا كنت تواجهه هذه الفتره بعض المشكلات مع شريكك كن هادئ حتي تستطيع إصلاح خلافاتك ومشاكلك معه.

صحيًا

حافظ علي نفسك من أدوار البرد والسعال المتكررة، واشرب الكثير من السوائل الدافئه ذات العناصر الغذائيه المفيدة.

برج الجوزاء

مهنيًا

اليوم مناسب عمليًا للبدايات الجديدة والاستثمار، شرط أن تكون حذر في خطواتك، سوف تساعدك هذه البدايه في تحقيق أهدافك طويلة الأجل.

عاطفيًا

إذا كنت تشعر بالإهمال من حبيبك، فحان الوقت لمواجهته، وأن تتكلم معه بوضوح حتى تنهيا التوتر في علاقتكما.

صحيًا

قد تعاني من مشاكل متعلقه بعسر الهضم، ولكن المشكله الحقيقية في القلق والتوتر الذي تمر منه، لذلك حاول ممارسة تمارين التنفس ستكون ذات فائدة لك.

برج السرطان

مهنيًا

اليوم تشعر بالفرح بعد انتهاء الضغوطات الخارجية التي كانت تواجهك في عملك منذ أسابيع قليلة.

عاطفيًا

حاول أن تكون صريح مع شريك حياتك، لاتخفي عنه شئ؛ لأنه سوف يكتشفه بعد ذلك، وسوف تتسبب لنفسك في مشكلة كبيرة معه.

صحيًا

حاول الاهتمام بصحتك والذهاب إلى الطبيب إذا شعرت بأي مشكلات صحية قديمة بدأت في الظهور من جديد.

برج الأسد

مهنيًا

قد يتراجع زميل لك في العمل وستكمل أنت مهامه، لذلك سيكون هناك بعض الضغوط في العمل، ركز في عملك حتي لو كنت تشعر أن ما تفعله لا يستلزم أهمية كبيرة.

عاطفيًا

من الممكن أن يتسبب غرورك ورؤيتك الضيقة في الكثير من المشاكل في حياتك العاطفية، حاول النظر إلى أمورك العاطفية بوجه نظر مختلفة، لتحسين علاقتك مع الشريك.

صحيًا

الوقت مناسب للخروج من الضغط النفسي الذي تعاني منه منذ فترة، لتجدد نشاطك وتحسن من نفسيتك.

برج العذراء

مهنيًا

لا تكرر أخطاء الماضي وركز علي عملك حتى تستطيع انجاز العديد من مشاريعك، لتعوض ما فاتك خلال الفترة الماضية.

عاطفيًا

احذر من خسارة شخص عزيز عليك بسبب انفعالاتك وغيرتك الذائدة التي تجعله يغضب منك ويبتعد عنك.

صحيًا

حاول أن تقاوم الكسل، وتمارس التمارين الرياضية حتي تتخلص من الوزن الذائد وتحصل على قوام متناسق.

برج الميزان

مهنيًا

من المهم أن تتجنب أي جدال في مجال عملك اليوم، رغم أنك جاد وصادق في عملك إلا أن النجاح يحتاج للوقت والمثابرة والاجتهاد أكثر من ذلك.

عاطفيًا

من المهم أن تتحكم في تقلبات مزاجك مع شريكك، وإذا كنت لا تستطيع فحاول الابتعاد عنه وقت عصبيتك حتي لا تتعرض علاقتكما للخطر.

صحيًا

أنت سريع الغضب هذه الفترة، مزاجك غير ثابت، تحتاج لعمل تغير أو «نيولوك» لشكلك لأن ذلك سوف يؤثر على نفسيتك ويغيرها للأفضل.

برج العقرب

مهنيًا

تحاول إجراء تغيرات كبيرة في حياتك العملية؛ لأنك ترغب في تغير جذري ولكن يجب أن تكون حذر ولا تتهور في خطواتك وتصرفاتك، قريبًا ستنتهي فترة الاحباط التي تعاني منها.

عاطفيًا

حاول الاهتمام بشريكك خلال الفترة القادمة؛ لأن عليك اتخاذ قرارات حاسمة بشأن علاقتكما، فكن متأنيًا في أي قرارات؛ لأنها سوف تؤثر علي علاقتكم لفترة طويلة.

صحيًا

إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية فلا تبخل على نفسك وقم فورًا باستشارة الطبيب وأخذ العلاج اللازم لذلك.

برج القوس

مهنيًا

قد تحصل علي منصب جديد الفترة القادمة، مما يجعلك تحقق المزيد من النجاح، والوصول لأهدافك بنجاح.

عاطفيًا

تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية، ومن الممكن أن تفكر في قضاء وقت مع شريكك والتفكير في وضع خطط جديده لحياتكم معًا.

صحيًا

حاول أن تنتظم في ممارسة بعض التمارين الرياضية، وخصوصًا رياضة المشي، ولا تظل جالسًا لفترات طويلة.

برج الجدي

مهنيًا

قد تشعر باضطراب لا تستطيع التعبير عنه رغم أن كل شئ في حياتك العملية يسير بشكل جيد، تعامل مع هذا الشعور بهدوء وبدون عصبية ذائدة.

عاطفيًا

لا تضيع الكثير من الوقت لتبحث عن من يحبك أكثر، تعاني من سوء حظ، لا يمكنك الحصول على حب حقيقي، انتظر الفرصة وبالتأكيد سوف تأتي.

صحيًا

قلل من أكل الطعام الدسم، وأكثر من شرب الماء حتى تقلل من اضطرابات المعدة، ومن الأفضل أن تأخذ الأدوية المناسبة لتسريع النتائج.

برج الدلو

مهنيًا

قد تحصل على إنذار في عملك، ولكن لا تجعل ذلك يحبطك أو يقلل من معنوياتك حتي لا تعود إلى نقطة الصفر من جديد.

عاطفيًا

لابد من أن تكون صريح مع نفسك وتصلح من عيوبك التي تؤثر على علاقتك بشريكك، ولا تلجاء للكذب عليه لتخفي مشاعرك عنه.

صحيًا

قد تحتاج إلى التنزه والاسترخاء لتحسن من حالتك النفسية الفترة القادمة.

برج الحوت

مهنيًا

حاول استكمال جميع المهام المتعلقة التي لم تتمكن من إنهائها مؤخرًا؛ لأن قريبًا سوف يكون لديك العديد من المهام الجديدة.

عاطفيًا

أنت جاد أكثر من اللازم مع شريكك، حاول أن تكون متفهم لوضعه وظروفه أكثر من ذلك، علاقتكما قوية ولكنها تحتاج لبعض من الاهتمام منك.

صحيًا

صحتك جيدة، ولكن قلل من شرب المنبهات، وابتعد عن التدخين؛ لأن ذلك يؤثر على صحتك بالسلب ويسبب لك الأرق.