حظك اليوم.. برج الأسد السبت 6 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: رغم زيادة الأعباء المهنية عليك إلا أنك تحاول إنجاز المهام الموكلة إليك في أسرع وقت حتى تبقى دائما في الصدارة أمام رؤسائك في العمل.

عاطفيا: يجب أن تتشجع وتنهي العلاقة التي دمرتك نفسيا، وتحاول أن تعيد ترتيب حياتك من جديد، افتح صفحة جديدة وأبقى فقط مع من يحبك كما أنت.

صحيا: يجب أن تقوي جهازك المناعي من خلال الطعام الصحي والخضروات والفاكهة وحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

