حظك اليوم.. برج الثور السبت 6 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: حاول أن تحسن من علاقتك مع رؤسائك في العمل، حتي لا تتعرض للمضايقات منهم، وذلك يزيدك نفور من العمل بعد أن بذلت الكثير من الجهد فيه.

عاطفيًا: لاتتسرع في قراراتك مع الشريك، واذا كنت عازبا فلا تتسرع في أن تختار أي شخص حتى لاتقع في نفس المشكلة مرة أخرى وتشعر بالإحباط.

صحيًا: تحتاج أن تتخلص من الكسل والخمول وتستعيد نشاطك، وتحسن مزاجك لتصبح أكثر اقبالًا على الحياة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.