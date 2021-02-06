حظك اليوم.. برج الميزان السبت 6 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: يجب أن تأخذ قرارك في بعض القرارات الخاصة بالعمل ولكن عليك أن تستشير أهل الخبرة من أصدقائك المقربين، حتى لا تخطاء أو تشعر بالندم بعد ذلك.

عاطفيا: توقع حدوث تغيرات إيجابية في علاقتك العاطفية مع الشريك نتيجة تفهمه وضعك، وتفكيرك في كيفية التخطيط لمستقبل أفضل لحياتكما.

صحيا: لا تفرط في تناول الأغذية الدسمة وتحكم في شهيتك حتى لا يزداد وزنك وتعاني من الآلام في المعدة وتشعر بالكسل والخمول.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.