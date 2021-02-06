حظك اليوم.. برج الدلو السبت 6 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم لبرج الدلو، على النحو التالي:مهنيًا: فرص مهنية جديدة تطرق بابك، معظمها حقيقية، فالوقت مثالي لتنفيذ المشروع أو الفكرة الجديدة التي تخطط لها.

عاطفيًا: تشعر أنك لا تستطيع التأقلم في علاقاتك العاطفية لأنك معلق في الماضي ولا تستطيع أن تتخطاه، لابد أن تفك تعلقك وتعتبر «اللي فات مات».

صحيًا: أنت بحاجة إلى عمل شئ جديد يعيد التوازن والانسجام إلى حياتك وصحتك، فقط تجاهل ما يشتت طاقتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.