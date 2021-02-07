حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:



مهنيا: بعض المواقف قد تطلب منك أن تكون حازم الآن، صمتك يؤخذ على أنه ضعف، ويضعك في موقف المشكوك فيه ويجعل الآخرين يشكلون الجبهات ضدك.

عاطفيا: العديد من اللقاءات الرومانسية في انتظارك مع الشريك، هو يشعر بأنك غير مطمئن له وأحيانا لا تشعر بالأمان معه بسبب مواقفه السابقة معك، كل ماعليك فعله هو السير في التيار حتى تنعم حياتك العاطفية بالهدوء.

صحيا: تتمتع بصحة جيدة بشكل عام، لكنك تحتاج إلى روتين صحي منتظم حتى تتجنب أي وعكات صحية هذه الفترة بسبب ضعف مناعتك.

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