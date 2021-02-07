حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:



مهنيا: أنت راضي تماما عن ماوصلت له الآن، احذر من أن تأخذ أي قرار متهور في لحظة غضب أو أن تفقد أعصابك بسبب جدال مع زملائك أو عملائك.

عاطفيا: يبدو أنك عالق في مشاكل معقدة مع الشريك، وتتذكر له بعض الذكريات المؤلمة، مما يجعلك تشعر بالحزن ويؤثر ذلك على نفسيتك، قريبا سوف تتحسن علاقتكما وستري نظرة الحب في عينه مرة أخرى.

صحيا: تعاني من بعض الألم في القدم بسبب مجهود كبير تقوم به في العمل أو في المنزل، لا تكثر من المسكنات وخذ قسط من الراحة.



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