حظك اليوم.. برج الثور الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:



مهنيا: حاول أن تتجنب الميل إلى المخاطرة في عملك، قد تواجه مفاجأة غير متوقعة كن مستعد وفكر جيدا وتعامل بهدوء معها فإنها أمر مؤقت وسوف ينتهي.

عاطفيا: الوقت مناسب لإصلاح أي خلافات مع شريكك، تذكر جيدا أنه في حاجة إلى دعمك النفسي هذه الفترة، فلا تتخلى عنه وتعامل معه بالحب المعتاد منك.

صحيا: صحتك في تحسن بعد المرور بفترة صحية ونفسية صعبة، عندك الكثير من النشاط والحماس الذي يجعلك تنجز الكثير من مهامك.

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