حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيا: قد تتخذ بعض القرارات بناء على حدسك بدلا من المنطق والواقع، قد تتغير طريقتك في عملك أو تغير مكان عملك، وقد تضطر للتضحية ببعض وسائل الراحة في سبيل الوصول لهدفك.

عاطفيا: التفكير في أسرتك وسعادتهم أكثر شيء يشغل بالك هذه الفترة، وإذا كنت عازبا فالوقت مناسب لأخذ خطوة في علاقتك ورسم العلاقة وتكوين أسرة.

صحيا: سوف تحصل على مشورة صحية جيدة من شخص ما سوف تفيدك بشكل ملحوظ في تحسن صحتك، اعمل على التخلص من التوتر لتستعيد قدرتك على التركيز.

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