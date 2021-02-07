حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:



مهنيا: تمارس عملك بشكل جيد هذه الفترة ومن الممكن أن تتلقى عرض عمل جديد مع أشخاص جديرين بالثقة، سوف يفتح لك هذا العرض أبواب مهمة في عملك. عاطفيا: تفكر في الرجوع الى حبيبك السابق، تشعر بتخاطر روحي معه وانجذاب غريب له وتفكر بإزالة الحواجز بينكم والبداية من جديد، لكن يقلقك ردة فعله إذا عرضت عليه ذلك.

صحيا: إذا استمر الوجع والاضطرابات في معدتك عليك استشارة الطبيب فورا، والتوقف عن أكل الوجبات الدسمة السريعة.

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