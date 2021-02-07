مواليد 3 أبراج لا يطلبون المساعدة من الأخرين.. تعرف عليهم

تؤثر الأبراج المختلفة على مواليدها وصفاتهم وطباعهم وطريقة تعاملهم في حياتهم مع الناس.وتتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن مواليد 3 أبراج لا تطلب المساعدة أبدًا من غيرها.

برج الحمل:

لا يمانع مواليد برج الحمل من مشاركة أخبارهم مع المحيطين بهم والتفاعل بشكل دائم معهم، إلا أنهم لا يمكن أن يطلبون المساعدة ابدا مهما كانت ظروفهم صعبة وخاصة المساعدة المادية أو المعنوية.

برج القوس:

لا يثق مواليد برج القوس بقدرات احد غيرهم بشكل كافي مما يمنعهم من طلب المساعدة من اى شخص ايا كان حتى لو كانوا في أمس الحاجة إلي تلك المساعدة، ويدفعهم ذلك إلى بذل مجهود اكثر وجهد وطاقة وتعب أكبر لتحقيق أهدافهم وتخطي مشاكلهم بأنفسهم.

برج السرطان:

يرفض مواليد برج السرطان طلاب اى مساعدة من اى شخص حتى اذا عرضت عليه، فهم يحبون اظهار قدراتهم والتفاخر بها أمام الآخرين، ويظنون أنهم أكثر براعة وذكاء من غيرهم.