حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 8 فبراير 2021

الحمل
مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية، البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق.
عاطفيًا: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة، تحتفل بمناسبة وتفرح بها جدًا.
صحيًا: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يوميًا.
الثور
مهنيًا: أحد الزملاء يحمل إليك أخبارًا سارّة تنتظرها منذ مدة، وهذا ما ينعكس إيجابًا على مستقبلك العملي.
عاطفيًا: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.
صحيًا: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.
الجوزاء
مهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض العراقيل، عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.
عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد، ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.
صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة، العلاج الناجح هو المشي.
السرطان
مهنيًا: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقًا في طريقك أو تمنع تقدمك.
عاطفيًا: تفكر جديًا في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد صدور تصرّفات من قبله غيرت نظرتك إليه.
صحيًا: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحيًا.
الأسد
مهنيًا: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء، بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.
عاطفيًا: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضًا.
صحيًا: يقال خالف تعرف، طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.
العذراء
مهنيًا: تبرهن عن واقعية وعقلانية في قراراتك وتوجهاتك، حتى لو وصفك الآخرون بالعناد.
عاطفيًا: تهتم بقضايا مفاجئة كزواج أو ولادة أو رحيل أو رومانسية، تجارب غنية جدًا هذا اليوم.
صحيًا: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها.
الميزان
مهنيًا: تمهل ولا تهمل، وخصوصًا أنّ الوضع لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع
عاطفيًا: قد تكون تأخرت في معالجة بعض المشكلات، لكنّ المجال ما زال مفتوحًا لتلافي الأسوأ مع الشريك.
صحيًا: إذا كنت تعيش تشويشًا واضطرابًا مهنيًا لا تدعهما يؤثران في صحتك، يكفي ما أنت فيه.
العقرب
مهنيًا: تقطف قريبًا ثمار ما زرعته منذ مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على نحو أكبر.
عاطفيًا: امنح الشريك مساحات كبيرة للتعبير عن حقيقة مشاعره، وهذا يريحه كثيرًا.
صحيًا: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.
القوس
مهنيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن رابط عاطفي متين مهما يكن عمرك ووضعك أو عن عرض مهم ورحلة سفر.
صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب.
الجدي
مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة لئلا يدهمك الوقت ولا سيما أن أمامك مشروعًا مهمًا.
عاطفيًا: لا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشريك، وحاول معرفة ما يزعجه لتساعده على إيجاد الحلول المناسبة.
صحيًا: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي
الدلو
مهنيًا: عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها هذا اليوم، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.
عاطفيًا: أنت شخص صاحب ضمير ولا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك.
صحيًا: لا تعتقد أن الصحة السليمة والمعافاة تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها الكثير من الأمراض.
الحوت
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة مع الزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عمومًا.
عاطفيًا: قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها.
صحيًا: لا تخير نفسك بين إهمال صحتك والمحافظة عليها، حكم عقلك واختر الحل المناسب.
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