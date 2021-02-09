حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا:

تتمتع بروح طيبة، ونقاء ذهني في عملك مما يجعلك مصدر ثقة من رؤسائك وزملائك، ويعطيك السعادة النفسية لإنجاز أعمالك بتألق.

عاطفيًا:

مضت عليك فترة عاطفية عصيبة، لاتستطيع فهم ماتمر به مع الشريك، فهو غير واضح في مشاعره، وأنت تتعلق به وتأثيره عليك مثل السحر ضع حدود لخيالك حتى يستقر وضعك العاطفي،قريبا ستفهم حقيقه مشاعره لك.

صحيًا:

لديك بعض الآلام التي تتعبك وتؤرقك، لا تهمل في علاجها واستشارة الطبيب حتى لايزيد وجعها عليك.



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