حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا:

لاتتوقف عن تطوير نفسك، واكتساب مهارات جديدة في عملك، تشعر أنك تحتاج بذل مزيد من الجهد لكي تحقق التميز الذي تسعى إليه، وتتخلص من العقبات التي تواجهك بالعمل.

عاطفيًا:

شريكك في حاجة إلى دعمك، والإحساس بوجودك بجانبه، والشعور بأنك تحبه حقا، لاتجعل اهتمامك المبالغ بالعمل يأتي على حساب علاقتك به.

صحيًا:

امنح نفسك فرصة للتأمل والتفكير بهدوء دون توتر، تشعر بصداع مؤقت بسبب الأرق وقلة النوم وكثرة التفكير وضغط العمل.

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