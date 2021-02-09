حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا:

تشعر أنك غير قادر على الاستقرار في عملك بسبب حالة القلق على مستقبلك الفترة القادمة، اهدء وقم بأداء العمل المطلوب منك دون توتر ودع الأيام القادمة توضح لك القادم أكثر.

عاطفيًا:

تحتاج إلى بعض الرومانسية في حياتك الخاصة بعد أن سيطر عليها البعد والتوتر، ربما تستطيع أن تشجع شريكك على إظهار حبه لك.

صحيًا:

اهتم بتقديم النصائح والرعاية الطبية الأشخاص قريبة منك، فهم في حاجة إلى اهتمامك واعتناءك بهم.



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