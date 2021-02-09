حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا:تتمتع بروح طيبة، ونقاء ذهني في عملك مما يجعلك مصدر ثقة من رؤسائك وزملائك، ويعطيك السعادة النفسية لإنجاز أعمالك بتألق.عاطفيًا:مضت عليك فترة عاطفية عصيبة، لاتستطيع فهم ماتمر به مع الشريك، فهو غير واضح في مشاعره، وأنت تتعلق به وتأثيره عليك مثل السحر ضع حدود لخيالك حتى يستقر وضعك العاطفي،قريبا ستفهم حقيقه مشاعره لك.صحيًا:لديك بعض الآلام التي تتعبك وتؤرقك، لا تهمل في علاجها واستشارة الطبيب حتى لايزيد وجعها عليك.

برج الثور

مهنيًا:

حاول أن تبذل جهد أكبر لإتمام أعمالك المتعلقة، ومهامك المهنية حتى لا تتهم بالتقصير، وتفقد ثقة المحيطين بك في العمل.

عاطفيًا:

فرصة جيدة لاستعادة العلاقة العاطفية والرومانسية بينك وبين شريكك، امسك في الفرصة، واصلح سوء التفاهم الذي حصل بينكم قبل ذلك.

صحيًا:

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي حتى لاتكون عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المنتشرة حاليًا.

برج الجوزاء

مهنيًا:

تنجح في طرح أفكار جديدة في عملك تساعدك التقدم للأمام وتحسين صورتك أمام زملائك ورؤسائك، وأنت كنت في عمل خاص أو شراكه أفكار جديدة تدفع عملك للأمام وتزيد من نجاحك.

عاطفيًا:

تقع مراقبة عالية بينك وبين الحبيب، فأنت تراقبه من بعيد وهو كذلك، تحلى بالشجاعة، وبوح له بمشاعرك، لعله ينتظر ذلك منك.

صحيًا:

استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن اهتم بعمل الفحوصات اللازمة بشكل دوري لتحافظ على استقرار صحتك.

برج السرطان

مهنيًا:

اكمل دراستك وكورساتك لأنك سوف تستفاد منها جدًا هذه الفترة في عملك، وسوف تجعلك تتقدم لمستويات أفضل الفترة القادمة في حياتك العملية.

عاطفيًا:

سيحاول الحبيب التواصل معك للاعتذار لك عن ما بدر منه اتجاهك، افتح معه صفحة جديدة، إذا كان يستحق أن تكمل معه وتقبل اعتذاره قرارك في يدك فقط اتبع حدسك.

صحيًا:

قد تعاني هذه الفترة من نزلات البرد المتكررة، حافظ على صحتك وتناول المشروبات الدافئة والأدوية الطبية اللازمة.

برج الأسد

مهنيًا:

اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة في عملك يؤهلك للعديد من المناصب وسوف يكون له تأثير إيجابي على حياتك المهنية. كن متواضعًا ولا تتعامل بغرور مع من حولك.

عاطفيًا:

تخاطر روحي قوي بينك وبين الحبيب يجعلك تفكر به وتتذكره باستمرار ويقوي الرغبة عندك في التواصل معه، والتحدث إليه عن مشاعرك بصدق.

صحيًا:

تشعر بألم في ظهرك بسبب جلوسك بطريقة خاطئة، وتعرضك للرطوبة والبرد، قم بتدفئة نفسك جيدًا وغير عاداتك الخاطئة للحفاظ على صحتك.

برج العذراء

مهنيًا:

تهتم بالعمل بشكل روتيني وتقليدي، والكل يلاحظ عليك ذلك تحتاج أن تكون مبدعًا ومبتكرًا أكثر من ذلك، وتقوم بتقديم أفكار متطورة لتساعدك على تحقيق الاستقرار المادي في حياتك العملية.

عاطفيًا:

هناك الكثير من الشكوك والمخاوف حول علاقتك العاطفية، مما جعل ثقتك تهتز بالشريك، فكر جيدًا قبل أي خطوة وابدأ في فك تعلقك بأي شخص أو شئ لايضيف جديد لحياتك.

صحيًا:

استقرار ملحوظ في حالتك الصحية خصوصًا بعد خروجك وزيارة أحبابك التي غيرت مزاجك للأفضل وانعكس ذلك على ذهنك وجسدك.

برج الميزان

مهنيًا:

تشعر أن أدائك في عملك يتراجع بسبب حالتك النفسية السيئة، على كل الأحوال أنت قادر على تخطي ذلك، والفصل بين حياتك الخاصة والمهنية والرجوع كما كنت وأفضل.

عاطفيًا:

لا تعكر مزاجك بالتفكير في علاقتك العاطفية السابقة التي استنزفت طاقتك، واعمل على فك تعلقك به، اتبع حدسك ولاتسمح لأحد أن يكسر قلبك مرة أخرى.

صحيًا:

تشعر أن وزنك يزيد ولياقتك البدنية ليست كما كانت بسبب توقفك عن ممارسة التمارين الرياضية، وكثرة الأعباء عليك هذه الفترة.

برج العقرب

مهنيًا:

تشعر أنك غير قادر على الاستقرار في عملك بسبب حالة القلق على مستقبلك الفترة القادمة، اهدء وقم بأداء العمل المطلوب منك دون توتر ودع الأيام القادمة توضح لك القادم أكثر.

عاطفيًا:

تحتاج إلى بعض الرومانسية في حياتك الخاصة بعد أن سيطر عليها البعد والتوتر، ربما تستطيع أن تشجع شريكك على إظهار حبه لك.

صحيًا:

اهتم بتقديم النصائح والرعاية الطبية الأشخاص قريبة منك، فهم في حاجة إلى اهتمامك واعتناءك بهم.

برج القوس

مهنيًا:

اهتمامك بعملك الفترة الماضية يؤهلك إلى منصب أو مكانة أفضل، واصل تقدمك والوصول لهدفك ولا تجعل كسلك عائق، فأنت محبوب وتستطيع كسب ثقة جميع من حولك بسهولة.

عاطفيًا:

قد تصادف هذه الفترة شخص مميز، يتوافق معك في كثير من الصفات الشخصية، التي تجعلك تفكر في الدخول في علاقة معه.

صحيًا:

قد تعاني من بعض آلام الأسنان نتيجة إهمالك فيها وتأجيل زيارتك للطبيب بسبب انشغالك، لاتهملها حتى لا يزيد الأمر سوءًا.

برج الجدي

مهنيًا:

قد يتطلب منك تنفيذ بعض المهام الصعبة في عملك مما يشعرك بالغضب والتوتر، فترتكب الأخطاء دون أن تشعر. تحلى بالصبر حتى تنجز أعمالك.

عاطفيًا:

تعيش حالة من التوتر مع الشريك بسبب مشاكل مادية بينكم، هو عنيد معك وأنت لا تتقبل هذه الطريقة في التعامل، لابد من الوصول لنقاط مشتركة بينكم لحل هذه الخلافات.

صحيًا:

قد تصاب بالأرق بسبب كثرة التفكير بأمور حياتك المتعلقة لذلك حاول أن تنظم مواعيد نومك ولاتشرب الكثير من المنبهات لتنام جيدًا.

برج الدلو

مهنيًا:

رتب أفكارك حسب الأولوية، لديك روح الإبداع وأفكار كثيرة متنوعة، ربما ترتقي في العمل وتنال إعجاب المحيطين بك.

عاطفيًا:

لاتنسى عائلتك في زحمة العمل والحياة، فهم يشتاقون إليك، كذلك شريكك يخطط لقضاء وقت أطول معك لأنه مشتاق إليك.

صحيًا:

استقرارك النفسي ينعكس على طريقة حياتك وعلاقتك مع الآخرين ومع نفسك، وهذا يؤدي إلى تحسنك واستقرارك الصحي.

برج الحوت

مهنيًا:

لاتتوقف عن تطوير نفسك، واكتساب مهارات جديدة في عملك، تشعر أنك تحتاج بذل مزيد من الجهد لكي تحقق التميز الذي تسعى إليه، وتتخلص من العقبات التي تواجهك بالعمل.

عاطفيًا:

شريكك في حاجة إلى دعمك، والإحساس بوجودك بجانبه، والشعور بأنك تحبه حقا، لاتجعل اهتمامك المبالغ بالعمل يأتي على حساب علاقتك به.

صحيًا:

امنح نفسك فرصة للتأمل والتفكير بهدوء دون توتر، تشعر بصداع مؤقت بسبب الأرق وقلة النوم وكثرة التفكير وضغط العمل.