حظك اليوم.. برج الجدي الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا:

قد يتطلب منك تنفيذ بعض المهام الصعبة في عملك مما يشعرك بالغضب والتوتر، فترتكب الأخطاء دون أن تشعر. تحلى بالصبر حتى تنجز أعمالك.

عاطفيًا:

تعيش حالة من التوتر مع الشريك بسبب مشاكل مادية بينكم، هو عنيد معك وأنت لا تتقبل هذه الطريقة في التعامل، لابد من الوصول لنقاط مشتركة بينكم لحل هذه الخلافات.

صحيًا:

قد تصاب بالأرق بسبب كثرة التفكير بأمور حياتك المتعلقة لذلك حاول أن تنظم مواعيد نومك ولاتشرب الكثير من المنبهات لتنام جيدًا.



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