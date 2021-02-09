حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا:

اكمل دراستك وكورساتك لأنك سوف تستفاد منها جدًا هذه الفترة في عملك، وسوف تجعلك تتقدم لمستويات أفضل الفترة القادمة في حياتك العملية.

عاطفيًا:

سيحاول الحبيب التواصل معك للاعتذار لك عن ما بدر منه اتجاهك، افتح معه صفحة جديدة، إذا كان يستحق أن تكمل معه وتقبل اعتذاره قرارك في يدك فقط اتبع حدسك.

صحيًا:

قد تعاني هذه الفترة من نزلات البرد المتكررة، حافظ على صحتك وتناول المشروبات الدافئة والأدوية الطبية اللازمة.



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