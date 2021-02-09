حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا:

حاول أن تبذل جهد أكبر لإتمام أعمالك المتعلقة، ومهامك المهنية حتى لا تتهم بالتقصير، وتفقد ثقة المحيطين بك في العمل.

عاطفيًا:

فرصة جيدة لاستعادة العلاقة العاطفية والرومانسية بينك وبين شريكك، امسك في الفرصة، واصلح سوء التفاهم الذي حصل بينكم قبل ذلك.

صحيًا:

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي حتى لاتكون عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المنتشرة حاليًا.



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