قراءة الطاقات الأربعة لشهر فبراير لجميع الأبراج الفلكية

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر نصائح وتوقعات عامة سريعة لشهر فبراير، لجميع الأبراج الفلكية، بالطاقات الأربعة للأبراج على النحو التالى:- يجب على مواليد الأبراج النارية الانغلاق على ذاتهم بعض الشئ والتواصل الروحي أكثر مع أنفسهم.- محاولة موازنة الأمور وتعليم أنفسهم الاستقرار رغم الخيبات التي يشعرون بها.- سيقومون بكشف أمور غامضة كثيرة ستصدمهم، منها أشخاص قريبين يحاولون الغدر بهم.- يجب عليهم التفكير في السفر والبعد عن كل شيء سلبي يحيط بهم.- يجب حساب جميع كتاباتهم على السوشيال ميديا لأن هنا من يتربص لهم الأخطاء.‏- سوف يتخلصون من الإرهاق والتعب الذي يشعرون به خطوة بخطوة بشكل متتالي.- يجب عليهم موازنة أمورهم المالية وعدم الإسراف.- سيتم مواجهة بينهم وبين شخص يحاول استفزازهم، يجب عليهم التحلي بالهدوء قدر المستطاع لأنه يتربص بهم كثيرًا.- سيكون هناك مناقشة وإنهاء مشكلة مع أب أو شخص أكبر ستنتهي على خير وصلح.

الأبراج الهوائية: (ميزان، جوزاء، دلو)

- سيتم الرحيل عن أمور متعبة أو علاقة سامة نوعًا ما كانت سبب في أذى لهم وبذلوا بها مجهود كبير للغاية.

- سيرجع لهم أشخاص من الماضي هم غير متقبلينهم على الإطلاق.

- سيقومون بانطلاق قوى ناحية عملهم ومهنتهم وسوف ينجحون.

- سيعانون من آلام بالصدر تأتي وتختفي وكأنها وخزات واضحة بسبب الحزن وخيبة الأمل.

- سيقومون بمواجهة أمور كثيرة كانوا يخافون منها من قبل.

- يمتلكون طاقة حيرة وتردد بداخلهم لا يعلمون ماذا يريدون يجب عليهم التحلي بالصراحة مع أنفسهم ولا يهربون من الحقيقة الواضحة أمامهم.

- سيكون هناك بداية عاطفية جديدة للمنفصلين.

- سيكون هناك احتفال مع العائلة بخصوص خبر جميل.

الأبراج المائية: ( العقرب، السرطان، الحوت)

- هناك زيادة أو نزول فى الوزن بشكل كبير.

- ينتظرون أوراق بخصوص زيادة مالية أو ارتفاع درجة أو ترقية بالعمل ستصل إليهم قريبًا.

- يجب عليهم عدم العطاء بشكل مبالغ فيه مع الأشخاص التي لا تقدر عطائهم.

- سوف يقومون بشراء شيء جديد للبيت.

- ستحدث مشكلة مع أحد الأشخاص ستمر سريعًا.

- سيقومون بدفع مبلغ مالي في شئ خارج حساباتهم لكنهم سيعوضوا تلك الأموال.

- أخبار سارة سوف تصلهم قريبًا خاصة بالشريك.

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الأبراج الترابية: (جدي، عذراء، ثور)

- شهر فبراير بداية تسديد ديون ستنتهي قريبًا.

- سيشعرون بالآلام في الأرجل بسبب إرهاق العمل الدائم يجب الذهاب بسببها إلى الطبيب.

- سيكون هناك سماع خبر محزن لكنه يلي ذلك أشياء أفضل لهم.

- سيكون هناك ترقيات بالعمل وكسب أموال جيدة لهم خاصة مبلغ يحمل رقم ٣ أو مضاعفاته.

- يجب عليهم عدم الرجوع لعلاقة هم قاموا بانهائها خاصة إذا كان ذلك الشريك من برج ناري أو ترابي لأنها ستكون علاقة مرهقة لغاية ولا شيء سوف يتغير بها.