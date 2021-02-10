مهنيًا: من المتوقع ان تحصل علي فرصة عمل مثالية بالنسبة لك، لاتتردد لانها فرصة لن تعوض
خصوصا اذا كان سفر بالخارج، ستضيف اليك الكثير من الخبرات والعائد المادي ايضا
عاطفيا: تعيش بعض المناوشات العاطفية بينك وبين شريكك لكن احيانا تصل الي انفعالات حقيقية بينكما، حاول ان تهداء الامور حتي لايذداد الوضع سوء
صحيا: اذا كنت تعاني من زيادة ملحوظة في الوزن، فابداء بعمل حمية غذائية ومارس التمارين الرياضية
الخفيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 10 فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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