حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: العلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر، والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وتفانيًا.

عاطفيًا: تميل إلى التغيير والتقدم والتطور، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة.



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