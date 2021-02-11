حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.عاطفيًا: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيرًا من ظروف ايجابية.صحيًا: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.

الثور

مهينًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو إلى جانب الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ما يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة أو العتاب أو حتى اللوم.

عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرا.

صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

الجوزاء

مهنيًا: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفيًا: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحيًا: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.

السرطان

مهنيًا: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات، ويوجد مؤشرات على ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبة ولا تعرف كيف تتعامل معها.

صحيًا: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.

الأسد

مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.

عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.

صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.

العذراء

مهنيًا: العلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر، والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وتفانيًا.

عاطفيًا: تميل إلى التغيير والتقدم والتطور، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة.

الميزان

مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع.

عاطفيًا: قد تمرّ بكل أنواع الانفعالات من غيرة وغضب وشكوك، ما يهدّد الاستقرار في حياتك العاطفية.

صحيًا: تجنب مختلف أنواع المحاشي، واختر المأكولات الصحية فقط.

العقرب

مهنيًا: قد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.

عاطفيًا: تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزًا عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما.

صحيًا: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلبًا على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

القوس

مهنيًا: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول مرة.

عاطفيًا: عواطف الشريك الجياشة تترك أثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا.

صحيًا: بادر فورًا إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرًا.

الجدي

مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير أو في عملك.

عاطفيًا: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به.

صحيًا: لا يعقل أن لا تقوم بأي نشاط رياضي وأنت تعاني آلامًا حادة في الظهر.

الدلو

مهنيًا: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة، وتزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ إلى جانبك.

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا.

الحوت

مهنيًا: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت.

عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوض.

صحيًا: لا تؤجل إلى الغد.. الانطلاق في مشروعك الرياضي المفيد. خير الأمور عاجلها.

