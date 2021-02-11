حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير أو في عملك.

عاطفيًا: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به.

صحيًا: لا يعقل أن لا تقوم بأي نشاط رياضي وأنت تعاني آلامًا حادة في الظهر.



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