حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات على ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبة ولا تعرف كيف تتعامل معها.

صحيًا: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.



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