حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة، وتزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ إلى جانبك.

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا.



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