حظك اليوم.. برج الثور الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهينًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو الى جانب الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ما يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او العتاب او حتى اللوم.

عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرا.

صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.



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