حظك اليوم.. برج الأسد السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الأسد اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيا:

رتب أولوياتك ولا تترك حياتك المهنية تسير بعشوائية، اختار الأعمال التي تنجز بها وتستطيع من خلالها تحقيق أحلامك.

عاطفيا:

الحياة مع من نحب تحتاج الكثير من التضحيات ولكن ضع لكل شئ حد ولا تجعلك تنازلك غير مقبول لأن كثرة التنازلات تؤرقك وتشعرك بعدم الاستقرار.

صحيا:

ابتعد عن التدخين والمدخنين لأن جسدك وجهازك التنفسي حساس جدا ناحية الدخان.

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