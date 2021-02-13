حظك اليوم.. برج الحمل السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الحمل اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيا:

التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.

عاطفيا:

حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.

صحيا:

حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.

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