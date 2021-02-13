حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم السبت، 13 فبراير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا:التزم بهدوئك وتركيزك في عملك حتى تنجح وتتخطي مهامك، ولا تجعل المعوقات التي تواجهك تصيبك بالتوتر أثناء أداء عملك عندك خبر سار في طريقه إليك.عاطفيا:حالة من الشد والجذب بينك وبين الشريك جعلتك تشعر بالضيق منه وتراه بشكل مختلف عن السابق.صحيا:حاول أن تحافظ على اتباع روتين غذائي صحي، بعد شعورك ببعض المشاكل الصحية نتيجة للإقبال على الأكل غير الصحي.

برج الثور

مهنيا:

راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.

عاطفيا:

افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.

صحيا:

تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.

برج الجوزاء

مهنيا:

وقت مناسب للاستمتاع بثمار عملك ومكافأتك على جهودك الفترة السابقة، قد يطلب شخص ما مساعدتك لا تتردد إذا كنت تستطيع ذلك.

عاطفيا:

تحسن في علاقتك بالشريك بشكل كبير حاول التعبير له عن حبك بشكل مختلف حتى تقرب المسافات بينكم.

صحيا:

تعاني من الصداع النصفي نتيجة التوتر والإرهاق الذي كنت تعاني منة الفترة السابقة، اعتني بصحتك بشكل أفضل.

برج السرطان

مهنيا:

تخلص من شعورك بالكسل، وحاول ان تستعيد نشاطك من جديد حتى تصل لما تحلم به وتحقق طموحك ونجاحك

عاطفيا:

لابد أن تبذل الكثير من الجهد للتعبير عن حبك ولا تكتفي بترديد كلمات الحب فقط، الحب أفعال لا أقوال

صحيًا:

تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

برج الأسد

مهنيا:

رتب أولوياتك ولا تترك حياتك المهنية تسير بعشوائية، اختار الأعمال التي تنجز بها وتستطيع من خلالها تحقيق أحلامك.

عاطفيا:

الحياة مع من نحب تحتاج الكثير من التضحيات ولكن ضع لكل شئ حد ولا تجعلك تنازلك غير مقبول لأن كثرة التنازلات تؤرقك وتشعرك بعدم الاستقرار.

صحيا:

ابتعد عن التدخين والمدخنين لأن جسدك وجهازك التنفسي حساس جدا ناحية الدخان.

برج العذراء

مهنيا:

يجب أن تحسن علاقتك برؤسائك وتستمع لوجهات نظر مختلفة، لزيادة معلوماتك العملية، لتساعدك على بداية قوية لمستقبلك.

عاطفيا:

يجب أن تكف عن العناد والانفعال مع الشريك حتى لا تزيد المشاكل بينكم، لذلك أعد النظر في طريقة تعاملك معه.

صحيا:

احرص على تناول المشروبات الدافئة ولا تكثر من المنبهات التي تضر صحتك وتسبب لك الأرق.

برج الميزان

مهنيا:

سيفتح معك زميل في العمل موضوع مهم ومن الممكن أن يكون الشراكة التي كنت تحلم بها، حاول أن تستمع له جيدا ولا تتحمس أكثر من اللازم.

عاطفيا:

شريكك قرر أن يتغير بعد الخلافات الأخيرة التي صارت بينكم، حاول أن تتغير أنت الآخر حتى تنعما بحياة هادئة.

صحيا:

لا تقدم على أي عملية تجميلية هذه الفترة لن تؤدي للنتيجة المرجوة منها.

برج العقرب

مهنيا:

الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.

عاطفيا:

حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.

صحيا:

تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.

برج القوس

مهنيا:

تحتاج لأفكار جديدة لتطوير عملك، نظم أوراقك وأفكارك وابحث جيدا حتى تصل لما تريد سوف يكون ذلك سببا لتحسين مكانتك في العمل.

عاطفيا:

تحتاج الدخول في علاقة حب تشبع الكثير من رغباتك واحتياجاتك العاطفية وتزيد من حيويتك وحبك واقبالك على الحياة.

صحيا:

تعاني من الأرق وقلة النوم بسبب كثرة أعباء العمل والتفكير المستمر مما يضعف جسمك ومناعتك كثيرا.

برج الجدي

مهنيا:

تحتاج للحصول على إجازة أو راحة من العمل حتى تستعيد نشاطك وطاقتك التي استنزفت بالكامل بسبب الضغوطات التي مررت بها.

عاطفيا:

تشعر بالرغبة في السفر والابتعاد عن الجميع بعد تعرضك لعدد من المواقف الصعبة، التي منحتك العديد من الدروس في علاقاتك.

صحيا:

توقف عن السهر وخذ وقت كافي من النوم الأمر الذي تسبب في شعورك بصداع وأرق يؤثر على نشاطك وحيويتك.

برج الدلو

مهنيا:

لا تهدر الوقت على تفاصيل غير مهمة وحدد أولوياتك لتنجز مهامك بشكل أفضل وأسرع، فترة مرهقة تخطاها بهدوء.

عاطفيا:

الحياة مع شريكك ينكشف فيها أشياء جديدة، تقبله كما هو، فأنت الآخر فيك الكثير من العيوب، فالحياة تحتاج مننا تقبل بعضنا البعض.

صحيا:

استثمر في صحتك لأنها أهم رصيد لك وهي أمانك وأساسك فحافظ عليها ولا تهمل بها.

برج الحوت

مهنيا:

سوف تحقق الكثير من النجاح هذه الفترة، لديك الكثير من الأفكار والمزيد من الخطط الجيدة التي تساعدك على الوصول لما تطمح به قريبا.

عاطفيا:

تجنب المزيد من النقاشات التي تزيد من توتر العلاقات بينك وبين الشريك واحرص أن تكون أكثر هدوء في التعامل معه.

صحيا:

حاول أن تكون مواظب على الرياضة بشكل مستمر وتتبع نظام غذائي سليم حتى تتحسن صحتك ويكون جسمك شكله أفضل من ذلك.