حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 14 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيا: تغيرات كبيرة في حياتك المهنية ولكن لا تأخذ الأمور باستهتار هذه الأيام حتى لا تتعرض للمشكلات التي لا يمكن خلها وحاول السيطرة والتركيز أكثر لتحقق هدفك.عاطفيا: نظرتك السلبية لعلاقتك العاطفية تسبب لك المتاعب، لذلك فكر بايجابية أكثر، وخصوصًا في المواضيع المهمة التي يتحدد عليها مستقبلك.صحيا: تبدو نشيط هذة الفترة ولكن نظم وقتك وخذ قسط كافي من الراحة، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك على زيادة نشاطك.

برج الثور

مهنيا: أنت مجتهد في عملك كثيرا ولكن تحتاج إلى حرص أكثر في التعامل مع المال، لأن من الواضح أن مشكلة النفقات تؤرقك من الحين للاخر.

عاطفيا: قد تكون قلقا ناحية أمورك العاطفية بسبب أن الظروف المادية ليست في أفضل حال، ولكن اطمئن فإن الظروف سوف تتحسن وتصبح أكثر وضوحا.

صحيا: تعاني من مشاكل تتعلق بعسر الهضم لابد أن تغيير نمطك الغذائي، ولا تزيد من الأكل الدسم أثناء الليل.

برج الجوزاء

مهنيا: تقع تحت ضغط كبير في العمل، لكنك تتعامل بشكل جيد، سترتاح قريبا بعد إنجاز المهام المطلوبة منك.

عاطفيا: إذا شعرت أن شريك حياتك يعاني من ازمة ما لا تتخلي عنه، فهو يحتاج إليك بجانبه هذه الفترة.

صحيا: تبدو متعبا ويسيطر عليك الإجهاد، بسبب التوتر والقلق الذي تعاني منه هذه الفترة، اطمئن حالة مؤقتة سرعان ما تزول.

برج السرطان

مهنيا: فرصة كبيرة تأتي إليك، لعرض مواهبك وإبداعك، سوف تكون لها عامل كبير في تقدم حياتك المهنية والعملية.

عاطفيا: ستحظى باهتمام أكثر من شريكك عن الفترة السابقة، ومن الممكن أن تنتقل علاقتكم إلى الخطوة التالية وأن يكون فيها ترسيم يسعد قلبك ويعوضك ما مررت به في الماضي.

صحيا: تحسن الجوانب المادية والعاطفية معك سوف يؤدي إلى تحسن صحتك النفسية الأمر الذي ينعكس على صحتك الجسدية بالإيجاب.

برج الأسد

مهنيا: هناك العديد من الأعمال التي استطعت أن تنجزها هذه الفترة، الشيء الذي يشعرك بالنجاح، تستحق مكافأة علي مجهودك.

عاطفيا: هناك بعض المشاكل في علاقتك مع شريكك، حاول أن تتخطى هذه المشاكل ببساطة أكثر إذا كنت تريد الحفاظ على هذه العلاقة.

صحيا: صحتك جيدة ولكنك تعاني من بعض الإرهاق، استمر في الحفاظ علي صحتك وتناول الأكل الصحي واشرب الكثير من الماء.

برج العذراء

مهنيا: لديك قدر كافي من الحيوية والنشاط التي تجعلك قادر على إنجاز عملك وتحقيق نجاحات بشكل ملحوظ فحاول الاستمرار خلال الفترة القادمة لتحصل على مكانة أفضل في عملك.

عاطفيا: من الممكن أن تتفاجأ بمفاجأة من شريكك تشعرك كثيرا بالسعادة، خاصة أنكم كنتم مشغولين عن بعضكم بشكل ملحوظ حاول قضاء وقت ممتع معه.

صحيا: تعاني من بعض المتاعب الجسدية ولكن تستطيع التغلب عليها والاستمتاع بحياتك هذة الفترة.

برج الميزان

مهنيا: احذر من بعض الأشخاص في العمل الذي يتصرف بطريقة غير ودية معك ويظهر عكس ذلك، خصوصا إذا كان هناك تاريخ سئ بينك وبينه، رتب أعمالك حتى لا يتسبب لك في مشكلة في عملك.

عاطفيا: تشعر بزيادة الثقة في النفس وتحاول أن تقوي نقاط الضعف في علاقتك بشريكك، ولأول مرة تشعر بالاطمئنان رغم الحيرة التي تشعر بها داخلك.

صحيا: كن حذر أثناء العمل واستخدام الأدوات الكهربائية أو الأشياء الساخنة.

برج العقرب

مهنيا: هذه الفترة مثالية للبدء في مشروع جديد، إن كنت متردد بشأن ذلك فكر جيدا، ولا تتهور، واستشير أصحاب الخبرة حتى تستغل هذه الفرصة.

عاطفيا: أسلوب السيطرة الذي تتبعه مع الشريك يجعلك تفتقد الحب والرومانسية، استخدم قلبك وعقلك معا لتنجح في علاقاتك.

صحيا: صحتك جيدة ولكن تعاني من التوتر والقلق بسبب بعض الضغوط النفسية، هون على نفسك فالقادم افضل.

برج القوس

مهنيا: مستقبلك يرتقي لمستوى أعلى، وتواصلك أفضل مع من حولك وهذا سيكون أفضل لك الفترة القادمة، استخدم مهاراتك لتصل لأهدافك.

عاطفيا: قد تكون في مرحلة اختبار، فيجب عليك الاختيار بهدوء وازن بين قلبك وعقلك في الاختيار حتى تمر هذه الفترة بسلام، وتتعلم من أخطائك السابقة.

صحيا: الوقت مثالي لبداية حمية غذائية، ابدأ خطواتك واتبع الممارسات الجيدة للحفاظ على صحتك.

برج الجدي

مهنيا: سترى هذه الفترة مواقف لم تكن تتوقعها من الأشخاص التي تتعامل معهم، ولكن لا تتأثر بيهم وركز في عملك لتكن دائما في المقدمة وتعوض مافاتك.

عاطفيا: علاقاتك الكثيرة قد تجعلك في حالة عدم التركيز، كن حذر الفترة القادمة حتى لا تقع في شخص غير مناسب.

صحيا: صحتك الجسدية والنفسية ليست في أحسن حال، لذلك تجنب المجادلات التي تزيد من توترك وسوء نفسيتك.

برج الدلو

مهنيا: خلافات كثيرة في عملك، حاول تهدئة الأمور حتى لا تكثر المشاكل من حولك، كن أكثر هدوءا مع زملائك ومن حولك حتى لا تسبب عصبيتك في زيادة النزاعات.

عاطفيا: علاقتك العاطفية مع الشريك متوترة، ابحث عن طريقة مثالية لحل مشاكلك معه وإذا كنت لا ترغب بالاستمرار في العلاقة فاشرح له ذلك بوضوح حتى تنهي الحيرة التي بداخله.

صحيا: من الممكن أن تعاني من بعض آلام العظام بسبب كثرة المجهود وقلة النوم خذ قسطا من الراحة حتى لا تشعر بالأرق والصداع.

برج الحوت

مهنيا: من الممكن أن تتلقى نصائح مهنية قيمة من شخص ذو خبرة في مجالك استمع له جيدا، لأن ذلك سوف يكون له تأثير إيجابي على مستقبلك العملي.

عاطفيا: مزاجك الدرامي يؤثر على علاقتك العاطفية، كذلك تؤثر عليك الذكريات من وقت لآخر وهذا ما يجعل مزاجك يسوء أكثر ولكن مع ذلك لا تفقد أسلوبك المرح المعتاد.

صحيا: متقلب المزاج في لحظة تشعر بالحيوية وفي لحظة تشعر بالاكتئاب، اخرج من هذه الحالة بممارسة الرياضة والاستمتاع بوقتك بالأشياء الجميلة التي تحبها.