حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 15 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي، اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تعيش يوما متقلبا يحتم عليك مراجعة كل الخيارات وعدم التسرع في أي مجال، بل اعتماد الحيطة والحذر، كما عليك تعليق بعض القرارات المهنية والمالية.

عاطفيًا: لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك.

صحيًا: السمنة المفرطة تعيق تحركك بسرعة وتسبب لك الإرهاق كلما قمت بأي عمل صغير.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.