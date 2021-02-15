حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 15 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور، اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا تشارك في ما لا تراه مناسبًا لك، كن متعاونًا، أنت بحاجة إلى إشاعة الثقة حولك.

عاطفيًا: لا تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة، فهذا قد يدفعك إلى الندم في فترة لاحقة.

صحيًا: خفّف عن كاهلك أحمال الآخرين، وانتبه لصحتك وسلامتك لتبقى قادرًا على القيام بمهماتك.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.