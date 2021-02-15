في عيد الحب.. أفكار هدايا لمواليد الأبراج الفلكية المختلفة

يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب، الذي ستكون مظاهر الاحتفال به مختلفة عن كل عام بسبب ما يمر به العالم من تداعيات تأثره بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وتتحدث لـ"الدستور" اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الصفات المميزة لكل برج وبعض أفكار الهدايا التي من الممكن أن تكون مناسبة له.

- برج الحمل:

يتميز مواليد برج الحمل بحبهم للحركة والنشاط الدائم ويحرصون على أناقتهم لذلك أفضل ما يناسبهم من هدايا قطع من المجوهرات اوالملابس المميزة التى تكون من اخر صيحات الموضة.

- برج الثور:

يحب مواليد برج الثور العملية في كل شيء، ويحبون الطعام ايضا، يمكن اهدائهم علبة شيكولاتة بمختلف النكهات، او حجز طاولة مميزة في مطعم لعشاء رومانسي.

- برج الجوزاء:

اى شيء يمكنه ان يسعد مواليد برج الجوزاء حتى وإن كان بسيط ويعشقون النظارات الشمسية والساعات يمكن اهدائههم شيء منهم.

- برج السرطان:

يعتبر مواليد برج السرطان من أكثر الأبراج المحبة للمنزل والعائلة والبيت بشكل عام لذلك يمكن اهدائهم هدية لها علاقة بالمنزل مثل ماكينة قهوة، او براويز أو تحف.

- برج الأسد:

يعشق مواليد برج الأسد الفخامة لذلك لا يوجد غير المجوهرات هى التى ستعجبهم.

- برج العذراء:

يقدر مواليد برج العذراء الهدايا العملية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي تتناسب مع شخصيتهم المثقفة، يمكن اهدائهم كتب او روايات لكاتبهم المفضل او مجموعة من الاقلام الفخمة.

- برج الميزان:

يحب مواليد برج الميزان الفن والرقي في كل شيء يمكن اهدائهم هدايا مثل اسكارف حرير الراقي، أو حقيبة مميزة، أو ميدالية بتصميم فريد.

- برج العقرب:

مواليد برج العقرب من أكثر الأبراج غموض يمكن اختيار نظارات شمسية أنيقة تضفي الغموض على اطلالتهم، أو كتب تتحدث عن العوامل الخارقة للطبيعة أو الأشياء الروحانية

- برج القوس:

يعشق مواليد برج القوس الحرية يمكن اهدائهم تذاكر طيران لإحدى الدول أو الأماكن الجديدة التي لم يذهبوا إليها من قبل او كاميرا تصوير أو كتب عن الأماكن الأكثر إثارة التي يمكنهم زيارتها.

- برج الجدي:

يعشق مواليد برج الجدي البساطة لذا يمكن اهدائهم وشاح صوف أو حريري.

- برج الدلو:

يحب مواليد برج الدلو القراءة جدا يمكن اختيار هدايا لهم عبارة عن مجموعات من الكتب والمجموعات الكاملة لكاتبهم المفضل.

- برج الحوت:

مواليد برج الحوت من اكثر الناس رومانسية اختيار هدية لهم يجب أن يكون معبر عن المشاعر الصادقة، سواء كانت حب أو صداقة ويحبون ويقدرون الهدايا المصنوعة بالأيدي يمكن اختيار اى هدايا هاند ميد ستعجبهم كثيرا.