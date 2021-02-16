حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 16 فبراير 2021

مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفيًا: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجًا له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.
صحيًا: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك.
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