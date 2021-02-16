حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 16 فبراير 2021

مهنيًا: وجود القمر في الحمل الناري الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.
عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق.
صحيًا: لا تكثر من شرب الكحول مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة.
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