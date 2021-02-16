حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 16 فبراير 2021

مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة.
عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.
صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.
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