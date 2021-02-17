حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما، وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف.

عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، وثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.

صحيًا: حذار من الإكثار من الحلويات والشوكولاتة، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.



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