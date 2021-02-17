حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات إيجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.عاطفيًا: عليك أن تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشاكله العائلية.صحيًا: عليك التذكر دائمًا أنه لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

الثور

مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخبارًا جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح.

عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.

صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

الجوزاء

مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.

عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة، حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.

صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهار.

السرطان

مهنيًا: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات، هذا اليوم تحت تأثير القمر من الثور، وتكون مفضّلة بشكل خاص.

عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا.

صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.

الأسد

مهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.

عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.

صحيًا: اظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.

العذراء

مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.

عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.

صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة، لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.

الميزان

مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء، وتنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة.

عاطفيًا: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية.

العقرب

مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب من الدلو ولا انتقال القمر إلى الثور، لذلك حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات، وابتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيًّا.

عاطفيًا: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك، ولا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.

صحيًا: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكارًا جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.

القوس

مهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما، وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف.

عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، وثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.

صحيًا: حذار من الإكثار من الحلويات والشوكولاته، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.

الجدي

مهنيًا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. الكواكب والقمر من برج الثور تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة.

عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرًا.

صحيًا: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذرًا.

الدلو

مهنيًا: لا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيك.

عاطفيًا: أنت تُشرقُ من دون توقّف، هناك مكان لكُلّ شيء وكُلّ شيء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم.

صحيًا: ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي تنعم بالكثير من الحرية في طلب معونتهم لاحقًا.

الحوت

مهنيًا: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.

عاطفيًا: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.

صحيًا: احرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.