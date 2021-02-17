بينها «الجدي».. 5 أبراج تتهرب من حل مشاكلها

- برج الجدي:
يحب مواليد برج الجدى الاستمتاع بحياتهم والسفر والخروج، ويتميزون بروحهم المرحة وحبهم للحياة، ولا يدخلون في أي صدامات لأنهم يرون أن المشاكل سوف تحل مهما طال الوقت لذلك لا يحبون ضياع وقت في التفكير فيها أو في حلها.
- برج الحمل:
يعجز مواليد برج الحمل عن مواجهة المشاكل التي يمرون بها ويحاولون تجنب جميع أنواع المواجهات مع الآخرين، ويفضلون أن يعيشوا في عالمهم الخيالي البعيد عن الصدامات.
برج الثور:
مواليد برج الثور أشخاص حساسة وعاطفية، ويحاولون تجنب الدخول في النزاعات، وتجنب المشاكل بدلًا من حلها.
- برج الجوزاء:
لا يحب مواليد برج الجوزاء مواجهة المواقف الصعبة أبدًا، ويجاهدون ليتجنبوا المشاكل لأنهم لا يجيدون التعامل مع أي مشاكل.
- برج العقرب:
لا يحب مواليد برج العقرب الدخول في أي صراع ولكنهم يحاولوا البحث عن أي حلول بذكاء وبشكل منطقي لتجنب النزاعات.
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