حظك اليوم.. برج الثور الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١

برج الثور
عاطفيا
حب ولحظات جميلة وتطور سريع في علاقتك العاطفية، شريكك مختلف عنك في الأفكار، تقبل الاختلاف الذى بينكم.
مهنيًا
تستطيع انجاز الكثير من المهام هذة الفترة ولكن إحذر أن تتحمل مسؤليات فوق طاقتك حتى لا تشعر بالملل والإرهاق.
صحيًا
لابد من أن تتبع نظام غذائي خالي من الدسم والدهون والسكريات التي تؤثر عليك وتزيد وزنك بشكل ملحوظ.
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