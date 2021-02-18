حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 18 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج الأسد، قالت:

مهنيا: تشعر هذه الفترة بزيادة الأعباء والضغوط وخصوصا لأنك تتواجد في أكثر من مكان لإتمام عملك، حاول ترتيب وتنظيم وقتك بالشكل الذي يجعلك تنجز كل هذه المهام.

عاطفيا: انفصال من بعد كلام صريح مع شخص طفولي، بينكما اختلافات كثيرة وتشعران أن هذه العلاقة غير متكافأة.

صحيا: تشعر أنك بصحة جيدة ولكن في الحقيقة تعاني من أمور نفسية ربما يكون لها تأثير كبير عليك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.