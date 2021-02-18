حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 18 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيا: حاول أن تنسى الأحداث السيئة التي مرت عليك الفترة السابقة في عملك وتبدأ صفحة جديدة وتضع الخطط التي تمكنك من الوصول لأهدافك.

عاطفيا: انسى الماضي وتقدم للأمام، هناك عرض عاطفي حقيقي سوف يقدم لك آو تقدمه لأحد، أعطي نفسك فرصة لمعرفة الشريك أكثر.

صحيا: شعورك الدائم بالقلق والتفكير المستمر، يتسبب لك في الكثير من المشاكل الصحية مثل الصداع النصفي وزغللة العين، انتبه لصحتك أكثر.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.