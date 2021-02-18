حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 18 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج الدلو، قالت:عاطفيًاالعلاقة العاطفية التي أنت فيها حب حقيقي، اعطوا فرصة أكبر للحبيب يعبر عن نفسه، تعيشون فيها لحظات جميلة، ويكون بينكم ترسيم في هذة العلاقة.

مهنيًا

لابد أن تكون واعي أكثر لنقاط ضعفك وقوتك في مجال عملك، وخصوصًا نقاط ضعفك، واجه نفسك بها لكي تحسن من أدائك العملي الفترة القادمة.

صحيًا

بالرغم أنك شخص منظم في العادة إلا أن هناك بعض الفوضي التي تعيش فيها هذة الفترة والتي تؤثر علي مزاجك سلبيًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.