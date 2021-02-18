حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 18 فبراير 2021

عاطفيًا: حب جديد قادم لكم لكن انتبهوا من الخداع والاندفاع، لأنه قد يكون حبًا غير متكافئ، أما بعض المنفصلين في رجوع وصلح قريب كونوا متفائلين.مهنيًا: أنت شخص تعشق المنافسة في العمل وتحب أن تطور مهاراتك وأدواتك، ولكن أصبح ذلك يسبب لك الكثير من الضغوط لتعودك بين زملائك عل التميز في عملك.صحيًا: الفترة السابقة كانت متعبة ومستهلكة لنفسيتك وطاقتك حاول أخذ القليل من الراحة والاسترخاء وابتعد عما يزعجك.عاطفيًا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع في علاقتك العاطفية، شريكك مختلف عنك في الأفكار، تقبل الاختلاف بينكما.مهنيًا: تستطيع إنجاز الكثير من المهام هذه الفترة، ولكن احذر أن تتحمل مسئوليات فوق طاقتك حتى لا تشعر بالملل والإرهاق.صحيًا: لابد من أن تتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الدسم والدهون والسكريات التي تؤثر عليك وتزيد وزنك بشكل ملحوظ.

برج الجوزاء

عاطفيًا: شريكك يحاول أن يبذل مجهودًا أكثر في العلاقة، حبكما قوي ولكن به الكثير من المشاكل لذلك حرروا أنفسكما من الشكوك حتى لا تتفاقم مشاكلكما.

مهنيًا: مزاجك متقلب هذه الفترة مما يؤثر على عملك بالرغم من أنك محب لهذا العمل وتملك كل أدوات النجاح والتميز فيه.

صحيًا: واظب على بعض التمارين الرياضية البسيطة حتى تتمتع بلياقة بدنية جيدة ولا تجعل كسلك ورتين يومك يؤثران عليك.

برج السرطان

عاطفيًا: حب جديد قادم لكم أو أنتم فيه، تعرفوا على بعضكم أكثر واعطوا العلاقة وقتها واحذروا من التعلق.

مهنيا: تحتاج لأخد قرار مهم تجاه موضوع معين في عملك حتى تحدد خطوتك القادمة بنحاح دون حدوث أخطاء في المستقبل تجعلك تتراجع للخلف مرة أخرى.

صحيًا: لا ترهق نفسك أكثر من اللازم واهتم بصحتك وصحة أسرتك أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.

برج الأسد

عاطفيا: انفصال من بعد كلام صريح مع شخص طفولي، بينكما اختلافات كثيرة وتشعرون أن هذه العلاقة غير متكافأة.

مهنيا: تشعر هذه الفترة بزيادة الأعباء والضغوط وخصوصا لأنك تتواجد فى أكثر من مكان لإتمام عملك، حاول ترتيب وتنظيم وقتك بالشكل الذي يجعلك تنجز كل هذه المهام.

صحيًا: تشعر أنك بصحة جيدة ولكن في الحقيقة تعاني من أمور نفسية ربما يكون لها تأثير كبير عليك.

برج العذراء

عاطفيًا: حرروا أنفسكم من الشكوك والأفكار السلبية التي تخرب علاقتكم العاطفية، شريكك يريد الاعتذار ويفكر كيف يعير عن مشاعره لك.

مهنيًا: حاول السيطرة على انفعالاتك وتوقف عن أخذ الأمور على محمل شخصي لتنهي حالة التخبط والارتباك في عملك، بمجرد أن تلتزم بذلك ستجد الأمور تتحسن للأفضل.

صحيًا: برغم من اهتمامك بصحتك والالتزام بالإجراءات الوقائية إلا أنك أحيانا ترتكب أخطاءً بسيطة تفسد هذه الحياة الصحية.

برج الميزان

عاطفيا: تشعرون أن علاقتكم تحتاج لحسم، انتبهوا للعلامات والإشارات التي تظهر لكم، أموركم محتاجة صبر، كونوا واثقين أنكم تستحقوا الأفضل في الحب.

مهنيًا: تغيرات إيجابية في مجال عملك ممكن في البداية تشعر بالخوف من التغيرات، ولكن في النهاية ستدرك أنها كانت في صالحك تماما.

صحيًا: تشعر بأنك في حالة نفسية غير جيدة بسبب الكثير من المتاعب والضغوطات التي تمر بها، هون على نفسك فترة بسلام.

برج العقرب

عاطفيًا: انسوا الماضي وتقدموا للأمام، هناك عرض عاطفي حقيقي سوف يقدم لك أو تقدمه لأحد، اعطوا أنفسكم فرصة لمعرفة بعضكم أكثر.

مهنيًا: حاول أن تنسى الأحداث السيئة التي مرت عليك الفترة السابقة في عملك وتبدأ صفحة جديدة وتضع الخطط التي تمكنك من الوصول لأهدافك.

صحيًا: شعورك الدائم بالقلق والتفكير المستمر، يتسبب لك في الكثير من المشاكل الصحية مثل الصداع النصفي وزغللة العين، انتبه لصحتك أكثر.

برج القوس

عاطفيًا: مصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر معكم بخطوة وقرارك ملك لك، فكر جيدًا

مهنيًا: تتمتع بشخصية محبوبة بين زملائك في العمل ولكن تحتاج أن تتدرب أكثر على العمل الجماعي، فأنت مع الوقت سوف تصبح مركز القوة في فريق عملك.

صحيًا: أنت مرهق للغاية وتحتاج أن تأخد استراحة، تسرق وقتًا من يومك للاسترخاء والاعتناء بنفسك ومظهرك كثيرًا.

برج الجدي

عاطفيًا: انجذاب لشخص معكم بالعمل أو قريب منكم ولكن انتبهوا هذه العلاقة غير متكافأة ومتعبة وبها اختلافات كثيرة

مهنيًا: من الممكن أن تضطر لإهمال عملك أو تركه لفترة بسبب التزامات عائلية وأسرية، حاول أن يكون ذلك لفترة بسيطة لأن سعادتك مرتبطة بعملك.

صحيًا: تعاني من الصداع وزغللة بالعين بسبب قلة النوم وكثرة التفكير والأرق والتركيز في شاشة المحمول لوقت طويل، كن حذرًا وحاول الاحتكاك بالطبيعة أكثر.

برج الدلو

عاطفيًا: العلاقة العاطفية التي أنت فيها حب حقيقي، اعطوا فرصة أكبر للحبيب يعبر عن نفسه، تعيشون فيها لحظات جميلة، ويكون بينكم ترسيم في هذه العلاقة.

مهنيًا: لابد أن تكون واعيًا أكثر لنقاط ضعفك وقوتك في مجال عملك، وخصوصا نقاط ضعفك واجه نفسك بها لكي تحسن من أدائك العملي الفترة القادمة.

صحيًا: بالرغم أنك شخص منظم في العادة إلا أن هناك بعض الفوضى التي تعيش فيها هذه الفترة والتي تؤثر على مزاجك سلبيًا.

برج الحوت

عاطفيًا: حاول ألا تظهر للشريك أو الحبيب نقاط ضعفك أمامه لأنه يعرف كيف يستغلها جيدا لأنه على ثقة لحبك الكبير له.

مهنيًا: لا توجه لومك واتهاماتك لأصدقائك في العمل لأن ذلك يفسد علاقتك بهم، تحتاج أيضًا إلى الانضباط في مواعيد عملك أكثر من ذلك.

صحيًا: الإفراط في التدخين وتناول مشروبات الكافين يضر بصحتك كثيرا، اهتم بصحتك أكثر سوف تتحسن كثيرًا الفترة القادمة.