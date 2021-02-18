حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 18 فبراير 2021

برج الحمل
عاطفيًا: حب جديد قادم لكم لكن انتبهوا من الخداع والاندفاع، لأنه قد يكون حبًا غير متكافئ، أما بعض المنفصلين في رجوع وصلح قريب كونوا متفائلين.
مهنيًا: أنت شخص تعشق المنافسة في العمل وتحب أن تطور مهاراتك وأدواتك، ولكن أصبح ذلك يسبب لك الكثير من الضغوط لتعودك بين زملائك عل التميز في عملك.
صحيًا: الفترة السابقة كانت متعبة ومستهلكة لنفسيتك وطاقتك حاول أخذ القليل من الراحة والاسترخاء وابتعد عما يزعجك.
برج الثور
عاطفيًا: حب ولحظات جميلة وتطور سريع في علاقتك العاطفية، شريكك مختلف عنك في الأفكار، تقبل الاختلاف بينكما.
مهنيًا: تستطيع إنجاز الكثير من المهام هذه الفترة، ولكن احذر أن تتحمل مسئوليات فوق طاقتك حتى لا تشعر بالملل والإرهاق.
صحيًا: لابد من أن تتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الدسم والدهون والسكريات التي تؤثر عليك وتزيد وزنك بشكل ملحوظ.
برج الجوزاء
عاطفيًا: شريكك يحاول أن يبذل مجهودًا أكثر في العلاقة، حبكما قوي ولكن به الكثير من المشاكل لذلك حرروا أنفسكما من الشكوك حتى لا تتفاقم مشاكلكما.
مهنيًا: مزاجك متقلب هذه الفترة مما يؤثر على عملك بالرغم من أنك محب لهذا العمل وتملك كل أدوات النجاح والتميز فيه.
صحيًا: واظب على بعض التمارين الرياضية البسيطة حتى تتمتع بلياقة بدنية جيدة ولا تجعل كسلك ورتين يومك يؤثران عليك.
برج السرطان
عاطفيًا: حب جديد قادم لكم أو أنتم فيه، تعرفوا على بعضكم أكثر واعطوا العلاقة وقتها واحذروا من التعلق.
مهنيا: تحتاج لأخد قرار مهم تجاه موضوع معين في عملك حتى تحدد خطوتك القادمة بنحاح دون حدوث أخطاء في المستقبل تجعلك تتراجع للخلف مرة أخرى.
صحيًا: لا ترهق نفسك أكثر من اللازم واهتم بصحتك وصحة أسرتك أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.
برج الأسد
عاطفيا: انفصال من بعد كلام صريح مع شخص طفولي، بينكما اختلافات كثيرة وتشعرون أن هذه العلاقة غير متكافأة.
مهنيا: تشعر هذه الفترة بزيادة الأعباء والضغوط وخصوصا لأنك تتواجد فى أكثر من مكان لإتمام عملك، حاول ترتيب وتنظيم وقتك بالشكل الذي يجعلك تنجز كل هذه المهام.
صحيًا: تشعر أنك بصحة جيدة ولكن في الحقيقة تعاني من أمور نفسية ربما يكون لها تأثير كبير عليك.
برج العذراء
عاطفيًا: حرروا أنفسكم من الشكوك والأفكار السلبية التي تخرب علاقتكم العاطفية، شريكك يريد الاعتذار ويفكر كيف يعير عن مشاعره لك.
مهنيًا: حاول السيطرة على انفعالاتك وتوقف عن أخذ الأمور على محمل شخصي لتنهي حالة التخبط والارتباك في عملك، بمجرد أن تلتزم بذلك ستجد الأمور تتحسن للأفضل.
صحيًا: برغم من اهتمامك بصحتك والالتزام بالإجراءات الوقائية إلا أنك أحيانا ترتكب أخطاءً بسيطة تفسد هذه الحياة الصحية.
برج الميزان
عاطفيا: تشعرون أن علاقتكم تحتاج لحسم، انتبهوا للعلامات والإشارات التي تظهر لكم، أموركم محتاجة صبر، كونوا واثقين أنكم تستحقوا الأفضل في الحب.
مهنيًا: تغيرات إيجابية في مجال عملك ممكن في البداية تشعر بالخوف من التغيرات، ولكن في النهاية ستدرك أنها كانت في صالحك تماما.
صحيًا: تشعر بأنك في حالة نفسية غير جيدة بسبب الكثير من المتاعب والضغوطات التي تمر بها، هون على نفسك فترة بسلام.
برج العقرب
عاطفيًا: انسوا الماضي وتقدموا للأمام، هناك عرض عاطفي حقيقي سوف يقدم لك أو تقدمه لأحد، اعطوا أنفسكم فرصة لمعرفة بعضكم أكثر.
مهنيًا: حاول أن تنسى الأحداث السيئة التي مرت عليك الفترة السابقة في عملك وتبدأ صفحة جديدة وتضع الخطط التي تمكنك من الوصول لأهدافك.
صحيًا: شعورك الدائم بالقلق والتفكير المستمر، يتسبب لك في الكثير من المشاكل الصحية مثل الصداع النصفي وزغللة العين، انتبه لصحتك أكثر.
برج القوس
عاطفيًا: مصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر معكم بخطوة وقرارك ملك لك، فكر جيدًا
مهنيًا: تتمتع بشخصية محبوبة بين زملائك في العمل ولكن تحتاج أن تتدرب أكثر على العمل الجماعي، فأنت مع الوقت سوف تصبح مركز القوة في فريق عملك.
صحيًا: أنت مرهق للغاية وتحتاج أن تأخد استراحة، تسرق وقتًا من يومك للاسترخاء والاعتناء بنفسك ومظهرك كثيرًا.
برج الجدي
عاطفيًا: انجذاب لشخص معكم بالعمل أو قريب منكم ولكن انتبهوا هذه العلاقة غير متكافأة ومتعبة وبها اختلافات كثيرة
مهنيًا: من الممكن أن تضطر لإهمال عملك أو تركه لفترة بسبب التزامات عائلية وأسرية، حاول أن يكون ذلك لفترة بسيطة لأن سعادتك مرتبطة بعملك.
صحيًا: تعاني من الصداع وزغللة بالعين بسبب قلة النوم وكثرة التفكير والأرق والتركيز في شاشة المحمول لوقت طويل، كن حذرًا وحاول الاحتكاك بالطبيعة أكثر.
برج الدلو
عاطفيًا: العلاقة العاطفية التي أنت فيها حب حقيقي، اعطوا فرصة أكبر للحبيب يعبر عن نفسه، تعيشون فيها لحظات جميلة، ويكون بينكم ترسيم في هذه العلاقة.
مهنيًا: لابد أن تكون واعيًا أكثر لنقاط ضعفك وقوتك في مجال عملك، وخصوصا نقاط ضعفك واجه نفسك بها لكي تحسن من أدائك العملي الفترة القادمة.
صحيًا: بالرغم أنك شخص منظم في العادة إلا أن هناك بعض الفوضى التي تعيش فيها هذه الفترة والتي تؤثر على مزاجك سلبيًا.
برج الحوت
عاطفيًا: حاول ألا تظهر للشريك أو الحبيب نقاط ضعفك أمامه لأنه يعرف كيف يستغلها جيدا لأنه على ثقة لحبك الكبير له.
مهنيًا: لا توجه لومك واتهاماتك لأصدقائك في العمل لأن ذلك يفسد علاقتك بهم، تحتاج أيضًا إلى الانضباط في مواعيد عملك أكثر من ذلك.
صحيًا: الإفراط في التدخين وتناول مشروبات الكافين يضر بصحتك كثيرا، اهتم بصحتك أكثر سوف تتحسن كثيرًا الفترة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 18 فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.