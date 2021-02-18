كلهم مميزات.. مميزات مواليد برج الجوزاء

يمتلك مواليد برج الجوزاء الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الابراج الاخرى.تتحدث اليوم للدستور خبيرة الابراج وعالمة الفلك منى احمد عن مميزات مواليد برج الجوزاء.

مميزات مواليد برج الجوزاء

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- يستطيعون التعبير عن انفسهم بسهولة ووضوح، ويمتلكون أسلوب مميز عند التحدث مع الاخرين.- يحبون تكوين الكثير من الصداقات الجديدة.- يحبون مواجهة التحديات التي تحفز عقلهم وتفكيرهم.- يدفعهم الفضول للبحث عن كل شيء مما يجعلهم يمتلكون معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة.- يحبون مشاركة آرائهم والتكلم عنها.- يعطون الاخرين نصائح جيدة، وخاصة في الأمور الاجتماعية.- يساعدون الاخرين على التخلص من اكتئابهم.- ينالون إعجاب زملائهم ورؤسائهم في العمل بسبب مهارات التواصل وادائهم الجيد.- يرغبون في استكشاف الكثير من الأمور حول العالم.- يحبون أن يكونوا محاطين بالأشخاص طوال الوقت والتحدث معهم.



- يتكيفون بسهولة مع الأشخاص والبيئات المختلفة، ويحبون تجربة أمور جديدة.

- يمتلكون حماس كبير ويأثرون على من حولهم ايجابيًا.

- يتمتعون بشخصية ذكية وعلى استعداد دائم لاكتساب المعرفة والتعلم.

- يمتلكون قدرة على تولي الكثير من المهام وتنفيذها بإتقان.

- يحبون مدح ومجاملة الأشخاص الآخرين.

- يفضلون عدم خوض الصراعات والنقاشات التي ليس لها فائدة.

- يدعمون أصدقائهم ويشجعوهم، ويبقون بجانبهم في الأوقات الصعبة.

- يدافعون عن انفسهم ولا يسمحون لأحد بالتعدي على حقوقهم.

- يمتلكون مهارة في معرفة حقيقة الأمور والبحث بها.

- ينجذبون للأشخاص الذين يخوضون معهم محادثات تحفز الفكر والعقل.

- يحب القيام بالأمور الغريبة والبعيدة عن الروتين.

- يمكن إرضاؤهم وجعلهم سعيداء بأمور بسيطة وسهلة.

- ينتبهون للأمور الصغيرة التي لا ينتبه لها الآخرون.

- لا ينتظر من الآخرون إسعادهم.

- يفضلون بناء علاقات اجتماعية قوية.

- يعترفون بأخطائهم، ولا يواجهون مشكلة في تحمل مسؤوليتها.

- يحبون اللفتات والأمور الرومانسية والخروج مع الشريك إلى أماكن رومانسية.

- يحبون أن يلتقون شريكهم مع أصدقائهم ويهتمون بأن تكون العلاقة بهم جيدة.

- يحبون أن يكون لهم القرار في بداية العلاقة العاطفية وأن يكونوا هم المسيطرين.