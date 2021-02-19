حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 19 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيا: فترة مهنية صعبة، تشعر بزيادة الأعباء عليك ولكن تذكر دائمًا بعد الفترات الصعبة يأتي الأمل والفرص تكون أفضل، لا تتخلى عن إيجابيتك المعتادة حتى تتخطي هذه الفترة.

عاطفيا: من الممكن أن تقابل شخص يجذب انتباهك بشكل كبير، إذا كنت أنهيت علاقتك السابقة تعلم منها أن لا تقع في نفس الأخطاء مرة أخرى.

صحيا: دفئ جسمك جيدا ولا تتهاون وتلبس ثياب خفيفة تجعلك عرضة لنزلات البرد هذه الفترة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.