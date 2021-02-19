حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 19 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفيما يخص برج الجدي، قالت:

مهنيا: توقف عن قياس كل شئ بالماديات، فهناك أشياء معنوية أهم من ذلك، لذلك لا تقيس نجاحك في عملك بالنجاح المادي فقط، لأن هذه الفترة الماديات معك ليست في أحسن حالتها، وتتعرض لأحداث صعبة ولكن سوف تخرج منها أقوى.

عاطفيا: تشعر بحالة من الملل والجمود اتجاه علاقتك العاطفية، وهذا ما يؤثر على مزاجك بالسلب، ويجعلك في حيرة كبيرة غير قادر على اتخاذ القرار الصحيح.

صحيا: تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة واهتم دائمًا بنظافة يدك والإجراءات الوقائية التي تجنبك خطر العدوي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.